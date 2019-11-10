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Safran üretiminde hedef tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilosu 30 bin TL'den satılan safranın hasadının sonuna gelinirken, havaların sıcak gitmesiyle '20 kilogram' hedefi de tutturuldu.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilosu 30 bin TL'den satılan safranın hasadının sonuna gelinirken, havaların sıcak gitmesiyle '20 kilogram' hedefi de tutturuldu.
Safranbolu'da, bu yıl 20 üretici, tarlalarında safran ekimi yaptı. Ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadının sonlarına gelindi. 35 dönüm alanda hedeflenen 20 kilogram ürün, havaların sıcak gitmesiyle elde edildi. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik köyünde, safran yetiştiriciliği yapan ve geçen ağustos ayında, 20 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranın hasadını sürdüren İsmail Yılmaz, tarlasındaki safranları görmeye gelenleri bilgilendiriyor. Yılmaz, elindeki safranı göstererek konuklara şunları söyledi:
"Ekim ve kasım ayında bu çiçekleri topluyoruz. İçinde 3 tane kırmızı 3 tane de sarı lif vardır. Değerlisi kırmızı olandır. Yaklaşık 200 çiçek topladığımızda 1 gram safran elde ediyoruz. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay, 40-50 porsiyon yemek yapabilirsiniz. 100 litre suyu sarıya boyayabilirsiniz. Dünyada mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içtiğinizde gülme krizine sokar. Relaks etkisi vardır. Kanserde, alzheimmer, depresanda, gözdeki sarı noktada kullanılıyor. Hücre yenileyicidir. Sakinleştirir, sinirleri yatıştırır, uykusuzluğa iyi gelir, metabolizmayı hızlandırır, vücut direncini arttırır."
Yılmaz havaların iyi gitmesinin daha fazla safran elde etmelerini sağladığını belirterek, "Son 3 haftadır hava sıcaklıkları çok güzel gidiyor. 1-2 hafta daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Geçen yıla göre ürün hasadı daha güzel, çiçeklenme daha güzel. Beklediğimiz ürün daha fazla çıktı. Geçen yıl 10 kilogram ürün almıştık. Bu sene ise daha fazla bekliyoruz. Şu anda bile 10 kilogramı elde ettik. Daha da toplamaya devam edeceğiz. Bu sene ise sezon uzun. Hava güzel. Gece sıcaklığı da çok iyi. Her gün çiçek topluyoruz. Zannediyorum 10 gün daha safran hasadı devam eder. Erken kar düşerse çiçeklenme zayıf oluyor, açmamaya başlıyor" dedi.

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