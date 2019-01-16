Safranbolu 42 yıl sonra yeniden filme çekildi

Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen ve 2004 yılında vefat eden Suha Arın tarafından 1976'da çekilen, 14. Antalya Film Festivali En İyi Kısa Metrajlı Film dalında Altın Portakal Ödülü alan "Safranbolu'da Zaman" belgeseli ekibinde yer alan öğrenciler tarafından 42 yıl sonra Safranbolu yeniden filme çekildi.

1976'da Suha Arın'ın öğrencileri olan Nesli Çölgeçen, Yalçın Yelence ve Kemal Sevimli tarafından 42 yıl sonra "Zamanda Safranbolu" olarak yeniden çekilen belgesel filminin Safranbolu Galası yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan galada AA muhabirine konuşan filmin yönetmenlerinden Kemal Sevimli, "Zamanda Safranbolu" belgeselinin, içinde pek çok hikaye katmanları barındıran bir çalışma olduğunu söyledi.

Bunun, Suha Arın ile gerçekleştirdikleri "Safranbolu'da Zaman" belgesel filmin izinden yürüyen bir film olduğunu ifade eden Sevimli, "42 yıl önce yaptığımız 'Safranbolu'da Zaman' filminin ekibi, 'Zamanda Safranbolu'yu yaptı. O da filmin bir başka hikaye yönü. Bütünüyle bir vefa çalışmasıdır bu film. Hepimiz, mesleğimizde belli noktalara geldik, kendi alanında önemli ve başarılı işler yaptık. 42 yıl sonra Suha Arın Hocamıza bir vefa çalışması olarak yeniden toplanarak ismini de 'Safranbolu'da Zaman'dan alarak, 'Zamanda Safranbolu'yu oluşturduk." diye konuştu.