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Safranbolu'da 3 köydeki 3 mahallede karantina devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 köye bağlı 3 mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1 haftadır karantina uygulaması sürüyor. Köylerin giriş ve çıkışları kapatılırken, jandarma da geçişleri önlemek için nöbet tutuyor.

Safranbolu'da 3 köydeki 3 mahallede karantina devam ediyor

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında geçen hafta toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla Safranbolu ilçesinde bulunan Tintin köyüne bağlı Aliköseler Mahallesi, Bağcığaz köyüne bağlı Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyüne bağlı Sarıoğlu Mahallesi karantinaya alındı. Karantinaya gerekçe olarak koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi gösterildi. Mahallelerde karantina uygulamasının 1'inci haftasında, köylerin bazı giriş ve çıkışları, taşlarla kapatıldı. Bazı noktalarda ise geçişleri engellemek için jandarma nöbet tuttu. Ayrıca köylerin girişlerine karantina kararının yazılı olduğu levhalar asıldı. Tintin köyü önünde nöbet tutan jandarma ekipleri, köye giriş yapmak isteyen sürücüleri geri çevirdi. Jandarma ayrıca köylere girişlerin olduğu az bilinen yollarda da önlemler aldı. Köylerde yaşayanların ihtiyaçları, Safranbolu Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlanıyor.

(DHA)

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Safranbolu Karantina

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