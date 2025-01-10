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Safranbolu'da kar maskeli ve silahlı 3 kişi kuyumcu soydu! Kilolarca altın çalan soyguncular için özel harekat polisi devrede

10.01.2025 23:05
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar maskeleri ve silahlarla kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getiren 3 soyguncu, yaklaşık 20 kilo altın çalarak kayıplara karıştı.  Karabük Valisi Mustafa Yavuz, soygun sırasında doldurulan iki çantanın güvenlik güçlerince ele geçirildiğini açıkladı. Kanyon bölgesine kaçan 3 soyguncu için özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Safranbolu'da kar maskeli ve silahlı 3 kişi kuyumcu soydu! Kilolarca altın çalan soyguncular için özel harekat polisi devrede

Olay, saat 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi.

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ÇALIŞANLARI ETKİSİ HALE GETİRDİLER

Çalışan 3 kişiyi etkisiz hale getiren zanlılar, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların ‘kırmızı alarm’ tuşuna da basmalarını engelledi. Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, Soyguncular, vitrinde bulunan altınları çantaya doldurdu. Çalışanlara ‘kasayı açın’ deseler de kasayı açtıramayan soyguncular, daha sonra hızla kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda 3 şüphelinin çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları 2 çantaya doldurması yer alıyor.

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KANYONDA BİR MİKTAR ALTIN BULUNDU

Ekipler, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirdi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve ilgililer olay yerine gelerek inceleme yaptı.

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VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Vali Yavuz, gazetecilere, saat 18.00'e doğru Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'ndaki kuyumcuda kar maskeli ve silahlı 3 kişinin soygun yaptığını söyledi.

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"En büyük tesellimiz ve sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına bir sıkıntının gelmemesi." diyen Yavuz, "Kuyumcuya giren 3 kişi orada çalışan 3 çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve silahlı şahısların kovalaması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çaldıkları altınlarla 2 çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi." dedi.

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Yavuz, şüphelilerin ellerinde 3 silah olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"3 silahın 2'si emniyet kuvvetlerimizin elinde. Şu an kaçtıkları yöne doğru emniyet ve jandarma ekiplerince kaçabilecekleri bütün güzergahlarda, köy yolları dahil ana yollarda kapama işlemini yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Çünkü bulunan coğrafya kanyon bölgesi. Mağaraların, vadilerin ve suyun olduğu bir bölge. Orada özel harekatlarımız gerekli arama ve taramaları yapacak."

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Kısa süre içinde şüphelileri yakalayıp adalete teslim edeceklerini anlatan Yavuz, "Çok geçmiş olsun. Safranbolu halkına ve esnafına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Emniyet kuvvetlerimiz şahısların peşine düşüp yakalama çalışmasını yaparken Safranbolu halkımız da bizlere çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Yavuz, ekiplerin, soyguncuların çaldıkları altınlarla 2 çantayı ele geçirdiğini vurgulayarak, "İnşallah kısa süre içinde hem şahısları hem de ellerinde olduğunu değerlendirdiğimiz silahı da ele geçirip şahısları adalete teslim ederiz. Adaletimize ve yargımıza güveniyoruz." dedi. (AA-İHA-DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Karabük Safranbolu soygun
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