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Safranbolu'da yetişiyor! Mucize bitki çiçek açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen safran bitkisi, 'mucize bitki' olarak anılıyor. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi evleri kadar üne kavuştu.

Safranbolu'da yetişiyor! Mucize bitki çiçek açtı

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

İlçede 49 çiftçi tarafından 55 dekarlık alanda yetiştirilen ve her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınan bitkinin kilogramı 40 bin liradan alıcı buluyor.

'15 KİLOGRAM HASAT BEKLİYORUM'

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Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl çiçeklerin 10 gün gecikmeli açtığını, boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadına başlayacaklarını söyledi.

Safranın gecikmeli de olsa çiçek açmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan Yılmaz, "10 gün gecikmeli de olsa safran çiçek açtı, mutluyuz. İnşallah kasım ayı sonuna kadar çiçeklenme devam eder. 25 dönümlük alanda ekiyorum ve 15 kilogram hasat bekliyorum." dedi.

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Çiçekleri görmeye gelenlerin çok olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu yıl genellikle Arap ülkelerinden geliyorlar. Onlar safranı çok seviyor ve tüketiyor. Kilosu 40 bin liradan satıyoruz. Ağustos ayında soğanlarını diktik. Ekim ve kasım aylarında çiçeklerini hasat ediyoruz. Soğanlar 3 yıl boyunca toprakta kalıyor ve her yıl çiçeklerini topluyoruz. Bir soğan 8-10 yavru veriyor." diye konuştu.

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İHA

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