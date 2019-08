Safranbolu, Emine Bulut’u unutmadı

Kırıkkale’de Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi tarafından vahşice öldürülmesi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından düzenlenen etkinlikte protesto edildi.

Misak-ı Milli Meydanı’nda toplanan kalabalık eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülen Emine Bulut’un katledilmesini ve kadına şiddeti protesto etti. “Ölmek istemiyorum, Lütfen ölme anne”, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz Emine Bulut” ve “Kadına şiddete hayır” gibi yazılı dövizlerle protesto eden kalabalık adına konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Emine Bulut cinayeti bir kadın cinayetidir. Ölmek istemeyen bir kadının feryadını, hayatı boyunca o anları unutmayacak çocuğun yalvarışını tüm Türkiye izledi. Bu feryat, bu çığlık sadece Temmuz ayında öldürülen 31 kadının çığlığıydı” dedi. Hemen hemen her gün kadına yönelik bir şiddet, bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldıklarını ifade eden Başkan Köse, “İsimler değişse de yazgıları aynı olan kadınların hikâyelerinde aynı detaylar var. Bu kadın cinayetlerinin yüzde 85’i eşler, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer tarafından işleniyor. En son Kırıkkale’de 38 yaşındaki Emine Bulut 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından öldürüldü. Öldürüldüğünde yanlarında 10 yaşındaki kızları vardı. 10 yaşındaki kızın ’Anne lütfen ölme’ sözleri, annesinin ’Ölmek istemiyorum’ çığlığına karıştı. Emine Bulut’un sözleri bu kaderi paylaşan tüm kadınların çığlığıdır. Türkiye’de kadın cinayetleri durmak, azalmak bilmezken sadece 2019 yılının ilk 6 ayında ulusal ve yerel gazete verilerine göre 214 kadın hayattan koparıldı. 2003 yılından bugüne kadın cinayetlerindeki artış oranı ise yaklaşık % 400. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez” diye konuştu.

Yaşam hakkı ve savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınların bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düştüğünü kaydeden Köse, “Devlet, toplum vicdanı açısından bu konulara dikkat çekmelidir. Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur. Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin son bulduğu, kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında yaşanabildiği adil, eşit ve özgür Türkiye’ye yine kadınlar hayat verecektir. Emine Bulut’a rahmet diliyor, tüm benliğimizle kadına şiddete hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından atılan sloganlarda bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.