Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kırgızistan'ın Oş kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İlçe merkezindeki bir konakta düzenlenen imza töreninde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iki şehrin kardeşlik bağıyla bağlanmasının, kendileri ve Türk dünyası için çok kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

Oş'un, Safranbolu'nun 8. kardeş şehri olduğunu belirten Köse, "Bundan sonra kardeş şehirlerimiz ile ortak projeler, her iki kenti ekonomik ve kültürel olarak destekleyecek çalışmalar yapmak arzusundayız. Oş'un zengin ekonomisi, kültürü ve kaynak kullanımını merceğe alacak ve karşılıklı iyi niyetle kardeşliğimizi sürdürülebilir bir zeminde yaşatacağız." diye konuştu.

Oş Şehri Meclis Başkanı Ormanov Turatoviç de Safranbolu'nun 3 bin yıllık tarihi geçmişi olduğuna değinerek, koruma kanunları çerçevesinde hareket eden kentlerin kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Köse ve Turatoviç, kardeş şehir protokolünü imzaladı.

