HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Safranbolu kar yağışı sonrası büyüledi

Safranbolu kar yağışı sonrası büyüledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2020 17:32 | Son Güncelleme

En iyi korunan 20 kent arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışıyla birlikte bambaşka bir atmosfer oluştu. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer allan kenti beyaz örtüyle süsleyen kar, eşsiz bir manzara oluşturdu.

Osmalı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprü gibi kültür varlıklarının yanında doğa turizmiyle de önemli bir destinasyon olan Safranbolu, Amerika’daki meşe, Almanya’daki Bonn, İrlanda’daki Dark Hedges, Japonya’daki Wisteria, Madagaskar’daki Baobap ile Zimbabwe’deki Harare ağaç tünellerini aratmayan ağaç tünelli yoluyla büyük ilgi çekiyor.

Safranbolu-Bartın yolunda yer alan ağaç tüneller, yaz ayında yeşilin her tonu birbirine karışırken, kış ayında da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. 5 kilometrelik masalsı ağaç tünelli yol, Safranbolu’nun tarih ile Bartın’ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi görüyor.

İlçenin doğa turizmine önemli bir katkı sunan masalsı ağaç tüneller, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.

Öte yandan, Karayolları ekipleri Karabük-Bartın Karayolu’nda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmaya başlayan ekipler, yaklaşık 56 saattir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (İHA)

Ağaç tünellerde kar güzelliği

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Karabük Safranbolu

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada

Böyle patladı! O anlar saniye saniye kamerada

Babalarını cinsel istismarla suçlayan 3 kız kardeş konuştu

Babalarını cinsel istismarla suçlayan 3 kız kardeş konuştu

Adapazarı'nda 'mumya' gibi gezdiler! Sebebi ise...

'Mumya' gibi gezdiler! Sebebi ise...

II. Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı'ndaki odası görüntülendi

II. Abdülhamid'e ait! Böyle görüntülendi

Kayıp mezar taşı yıllar sonra bulundu! Sultan 2. Abdülhamid'in 'Çinli Hoca'sı...

2. Abdülhamid'in 'Çinli Hoca'sına ait! Yıllar sonra bulundu

Artvin'deki kar fırtınası böyle görüntülendi

Artvin'de kaydedildi! Hayrete düşüren görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.