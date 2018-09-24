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Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü'nde unutulmaya yüz tutmuş olan düğün geleneği, canlandırma çekimleri yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt altına alınıyor.

'Amacımız bu köyde eski adetleri, gelenekleri yaşatmak' diyen Ahmet Karakaş, unutulmaya yüz tutmuş bu eski geleneğe dair bilgi verdi.

Safranbolu'nun unutulmaya yüz tutan geleneği

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, somut mirasın yanında soyut miras da yöre halkı tarafından korunarak yaşatılmaya çalışılıyor.
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Tarihi ilçeye bağlı Yazıköy köyüne ait unutulmaya yüz tutan gelin alma ve kına gecesi, Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneğince korunmaya çalışılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da düğün geleneğini kayıt altına alıyor.
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Ferace giyen ve peçe takan kadınlar ile çocukların, taşıdıkları cibinlik eşliğinde yürüyerek gelin aldığı tarihi gelin alma ve kına gecesi etkinliklerinde, daha sonra yürüyerek topluca hamama gidiliyor, ilahiler söylenip, dualar ediliyor.
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Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünün unutulmuş bir gelenek olduğunu söyledi.
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Dernek olarak bu tür gelenekleri canlandırmak için çalıştıklarını ifade eden Karakaş, önceden düğünlerin 7-8 gün sürdüğünü belirtti.
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Karakaş, düğünlerde ferace, ipek mahrama ve cibinlik yer aldığını aktararak, "Şu anda kullanılanların hepsi orjinaldir. Amacımız bu köyde eski adetleri, gelenekleri yaşatmak." dedi.
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BAKANLIK CANLANDIRMA ÇEKİMLERİ YAPTIRIYOR

BAKANLIK CANLANDIRMA ÇEKİMLERİ YAPTIRIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu gelenekleri kayıt altına aldığını anlatan Karakaş, şöyle konuştu:
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"Kendileriyle irtibata geçtik. Onlar da devlet arşivlerine koyup saklamak için bizden bu çekimleri yapmak istediler. Bu organizasyonu yapmak, insanları toplamak çok zor. Bir ay önce yapmıştık, kadınları kendi haline bırakmıştık ama bu biraz daha detaylı yapıldı. Artık devlet arşivlerinde Yazıköy yerini alıyor."
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Yazıköy köyünün en az 1800 yıllık bir köy olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları söyledi:
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"Türklerin ve Rumların ortak yaşadığı bir köydür. Türklerin kendilerine göre gelenekleri var. Yazıköy başlı başına kendine özgü adetleri olan bir köy, bizim amacımız bunları yaşatmak, tekrar canlandırmak, köyümüzdeki birlik ve beraberliği tesis etmek."
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