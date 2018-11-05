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Safranbolu tanıtım gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

"Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği" üyeleri tarafından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'yu tanıtmak amacıyla gezi düzenlendi

"Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği" tarafından, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini tanıma ve tanıtma gezisi gerçekleştirildi.

Dernek başkan yardımcısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un da aralarında yer aldığı kafile, Hıdırlık Seyir Tepesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer tarafından karşılandı.

Dernek başkan yardımcısı Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'ya daha önce de geldiklerini söyledi.

İlçeye dernek üyeleriyle geldiklerini ifade eden Ersoy, "Safranbolu'yu biraz daha tanımak ve tanıtmak istedik, çünkü çok güzel bir yer. Evleriyle de çok meşhur olduğu için Safranbolu, bilmeyenlere, görmeyenlere göstermek lazım. O yüzden geldik. Geziye katılan arkadaşların da mutlu olacağını düşünüyorum buraya geldikleri için." diye konuştu.

Ersoy ve beraberindekilere Hıdırlık Seyir Tepesi hakkında bilgi verildikten sonra, Tarihi Çarşı bölgesi gezildi.

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Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Gezi Karabük Pervin Ersoy Safranbolu

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