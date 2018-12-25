Safranbolu'da 170 yıllık konak yandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 170 yıllık 3 katlı konak, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Kirişçi Sokak'ta bulunan Müjgan Şenol'a ait yaklaşık 170 yıllık 3 katlı konakta meydana geldi. İddiaya göre, bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap binayı sardı. Bu sırada kiracı olarak evde bulunan Satı Günay ve diğer kattaki Umut Akbaş alevleri fark ederek aileleriyle dışarıya çıktı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap konak ve Umut Akbaş'a ait motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca sabah saatlerinde fırına çalışmaya gelen Özcan Özketen'in konağın yanına park ettiği otomobilinde hasar oluştu. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

