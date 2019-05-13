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Safranbolu'da 2 katlı ev yandı, ev sahibi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

 KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yandı, ev sahibi Ahmet Çakıl son anda evden çıkarıldı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yandı, ev sahibi Ahmet Çakıl son anda evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Çakıl tedaviye alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Safranbolu Gökpınar köyünde çıktı. Ahmet Çakıl’a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi görenler itfaiyeye ihbarda bulunurken, Ahmet Çakıl komşuları tarafından son anda evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Ahmet Çakıl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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