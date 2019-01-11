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Safranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:08 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde belediyenin 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Safranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde belediyenin 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.
Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Yarım saatte 13 bin plastik şişe konteynerlere konulurken 500 bez çanta dağıtıldı. Polis ekipleri ise sıraya giren vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıcı broşür dağıttı.
Fatih Ürkmezer, "Önemli olan sürekliliği sağlamak. Vatandaşların plastik şişe ve poşetle mücadelede katkı sağlamasında duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de zaten marka olan UNESCO şehri Safranbolu'yu temizliğiyle, çevre duyarlılığıyla da yine marka olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Vatandaşlar ise doğanın korunması adına uygulamanın çok memnun verici olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Safranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğuSafranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğuSafranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğuSafranbolu’da 5 plastik şişe getirene bez çanta kuyruğu

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