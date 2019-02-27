Safranbolu’da bayrak yasağı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Tarihi Çarşı’da bölgesinde yerel seçimler öncesi siyasi parti temsilcilerinin bayrak, afiş, flama asmama ve müzik çalmaması için karar alındı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer UNESCO miras listesinde yer alan Safranbolu ilçesi’nde doğal ve kültürel güzelliklerin ve tarihi yapıların görselliğinin bozduğu gerekçesi ile yerel seçimler öncesi siyasi parti temsilcilerinin bayrak, afiş, flama asmama ve müzik çalmaması için karar alındığını söyledi.

Bütün siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını belirten Ürkmezer, “Sağ olsunlar kendileri gündeme getirdi. ’En azından sesli propaganda faaliyeti kullanmayalım, bayrak, afiş ve flama çalışması yapmayalım’ dediler. Bütün siyasi parti temsilcileri ortak karar aldılar. Biz de ona saygı duyduk, onları destekledik. İnşallah gelen turistlere o kalabalık ortama fazla muhatap olmadan sadece Safranbolu’nun tarihi dokusunu yaşamasını istiyoruz” dedi.

