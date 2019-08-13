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Safranbolu'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor - Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer: - "Safranbolu sadece bölgenin değil, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri"

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu'yu tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, hafta sonundan itibaren ilçeye gelmeye başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklama imkanı sunan tarihi ilçedeki oteller ise yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

- "Safranbolu turistlere en iyi hizmeti sağlıyor"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede son 2 yıldır turizm ivmesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Ürkmezer, 2 yıl öncesine kadar 150-200 bin civarında konaklamalı turist ağırlayan ilçeye geçen yıl 300 bin konaklamalı turistin ziyaret ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl toplamda 1 milyon 200 bin turist ağırladık. Bu yükseliş 2019 yılında artarak devam ediyor. Bu yükselişte Safranbolu'nun güvenli ve huzurlu bir turizm destinasyonu olmasının büyük etkisi var. 1994 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu bu özelliğini tarihi, kültürü, doğası ve konukseverliğiyle birleştirerek hem yerli hem de yabancı turistlere en iyi hizmeti sağlıyor."

İlçeye gelen ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilmek için 24 saat esasına göre çalışmaya devam ettiklerini belirten Ürkmezer, "Safranbolu sadece bölgenin değil, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri." dedi.

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