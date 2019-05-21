HABER

Safranbolu’da bayramlık 100 ton lokum hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde lokum imalathaneleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarına başladı.

Safranbolu’da bayramlık 100 ton lokum hazırlanıyor

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde lokum imalathaneleri 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarına başladı. 10 lokum imalathanesi ilçeye gelecek tatilciler ve bayileri için yaklaşık 100 ton ünlü Safranbolu lokumu hazırlıyor.
Safranbolu lokumu üreticileri bayram öncesi hazırlıklarına başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler ve bayiler için 10 lokum imalathanesinde çifte kavrulmuş, safranlı, sade, sakızlı, Antep fıstıklı, fındıklı, çikolatalı, gül yapraklı, yaban mersinli lokum hazırlanıyor. Lokumların kilosu çeşitlerine göre 20 TL ile 75 TL arasında satılıyor.
37 yıldır lokum imalathanesinde usta olarak çalışan Ali Filiz, lokumun su, nişasta, şeker ve limon tuzundan üretildiğini belirterek, "Birçok çeşidini yapıyoruz. Su, nişasta, şeker ve limon tuzunu koyduktan sonra bakır kazanlarımız 180 derecede 3,5 saat kaynıyor. Kıvama geldikten sonra içine fındık, fıstık vesaire ekliyoruz. Kalıplara döktükten sonra 1 gün beklemeye alıyoruz. Kesimi yapıldıktan sonra kutulayıp satışa sunuyoruz. Safranbolu lokumunun en önemli özelliği boğazı yakmamasıdır. Lokumlarımızın raf ömrü 2 aydır" dedi.
‘İHRACATI DİĞER ÜLKELEREDE GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ’
Lokum üreticisi Erdinç Sezer, bayram için ilçeye gelecek ziyaretçiler için lokum hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu uzun bayram tatili süresince yaklaşık 100 ton civarında lokum satılacağını düşünüyoruz. Biz de kendi payımıza düşen miktar kadar hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnternet sitemizden kapıda teslim şeklinde lokum satışı yapıyoruz. Ülkemizin bazı noktalarında özel gurme yerlerde ürünlerimizi bulabilirsiniz. Ayrıca 2 yıldır Amerika’ya ihracat yapıyoruz. Antalya dış hatlar hava limanında ürünlerimiz bulunmakta. Safranbolu lokumunu oralarda da temsil etmeye çalışıyoruz. Umarım bu devam eder. Biz de Safranbolu lokumunu tüm dünyaya duyurmaya çalışırız. Biraz daha kapasitemizi artırarak ihracatı diğer ülkelere de gerçekleştirmek istiyoruz. Yaz ayına gelen uzun tatillerde genelde Ege ve Akdeniz sahilleri tercih ediliyor. Biz daha çok günübirlik, kısa tatil tercih edenler için doğru bir destinasyon Safranbolu. Safranbolu 3 ya da 4 gün dolu geçecektir diye tahmin ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

Safranbolu’da bayramlık 100 ton lokum hazırlanıyorSafranbolu’da bayramlık 100 ton lokum hazırlanıyorSafranbolu’da bayramlık 100 ton lokum hazırlanıyorSafranbolu’da bayramlık 100 ton lokum hazırlanıyor

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Otomobillerden müzik sistemi çalan hırsızlar yine işbaşındaOtomobillerden müzik sistemi çalan hırsızlar yine işbaşında
AFAD’dan Simav’da deprem eğitimiAFAD’dan Simav’da deprem eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'daki Hacı Abdullah Duvarı görenleri şaşırtıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.