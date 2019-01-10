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Safranbolu'da bez çanta ve pazar fileleri, 5 plastik şişe getirene hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:40 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 30 kadın kursiyer tarafından üretilen bez çanta ve pazar fileleri, '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında vatandaşlara dağıtılıyor.

Safranbolu'da bez çanta ve pazar fileleri, 5 plastik şişe getirene hediye

Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU (Karabük),(DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 30 kadın kursiyer tarafından üretilen bez çanta ve pazar fileleri, '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında vatandaşlara dağıtılıyor.
Safranbolu'nun pilot bölge seçildiği 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçede, bez çanta ve file yapımı için kurs düzenlendi. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda kadınlar, üzerinde 'Safranbolu Kaymakamlığı', 'Safranbolu Belediyesi', 'sıfır atık' logolarının yer aldığı bez çantaları makinelerde dikerken, fileler de el işiyle yapılıyor. '5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye' projesi kapsamında çanta ve pazar fileleri vatandaşlara dağıtılıyor.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, bez çanta ve file üreten 30 kadın kursiyeri ziyaret ederek, "Bu örnek olarak gösterilecek bir uygulama oldu. 30 kişiyle çanta ve file üretimine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Günde 100 bez çanta üretebiliyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımıza bez çanta ve file dağıtmak değil. Biz ücretsiz olarak, herhangi bir talep almadan da dağıtabiliriz. Ancak amacımız vatandaşlarda çevre bilincini naylonla, plastikle mücadele bilincini geliştirmek." dedi.
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Safranbolu'da bez çanta ve pazar fileleri, 5 plastik şişe getirene hediyeSafranbolu'da bez çanta ve pazar fileleri, 5 plastik şişe getirene hediyeSafranbolu'da bez çanta ve pazar fileleri, 5 plastik şişe getirene hediyeSafranbolu'da bez çanta ve pazar fileleri, 5 plastik şişe getirene hediye

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