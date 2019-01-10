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Safranbolu'da bez çantalar kurslarda hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan kurslarda, bez çanta ve file üretiliyor - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer: - "Nasıl ki yıllar önce Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş olması çok önemliyse sıfır atık anlamında pilot ilçe seçilmesi gerçekten çok önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Safranbolu'nun "pilot bölge" seçildiği "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçede, bez çanta ve file yapımı için kurslar düzenlendi.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda kadınlar, üzerinde "Safranbolu Kaymakamlığı", "Safranbolu Belediyesi", "sıfır atık" logolarının yer aldığı bez çantaları makinelerde dikerken, fileler de el işiyle yapılıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "5 Plastik Şişeye, 1 Bez Çanta Projesi"nin başlatıldığını anımsattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a projeden bahsettiklerini, Bakan Kurum'un projeyi çok beğendiğini anlatan Ürkmezer, "Biz iyiliğin yayılması taraftarıyız. İyiliğin yayılması açısında Safranbolu'nun böyle iyi projelere örnek olması bizi mutlu ediyor. İyi projeler Türkiye çapında uygulandıkça biz de hükümetimizin politikalarına uygun bir şekilde çalışma yaptığımızı görüp mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Ürkmezer, vatandaşların evlerindeki plastik şişeleri geri dönüşüme getirmesi sayesinde olabildiğince çok plastik şişeyi geri dönüşüme kazandıracaklarını vurguladı.

- "Sıfır Atık Eğitim Merkezi" oluşturulacak

Sıfır Atık Projesinde pilot ilçe olmanın önemine değinen Ürkmezer, "Nasıl ki yıllar önce Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş olması çok önemliyse sıfır atık anlamında pilot ilçe seçilmesi gerçekten çok önemli. Bundan sonra Safranbolu'da gelecek yıllarda çöp kamyonuyla karşılaşmayacağız. Evlerdeki, iş yerlerindeki, okullardaki atıklar dönüştürülebilir hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda gerekli adımları atmaya başlayacaklarını anlatan Ürkmezer, "Sıfır Atık Eğitim Merkezi" oluşturulacağını, bu konuda çalışmalara başlandığını belirtti.

Ürkmezer, yarın 5 plastik şişeye bir bez çanta dağıtımı yapacaklarını, dağıtımları düzenli olarak sürdüreceklerini kaydetti.

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