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Safranbolu’da bez çantalar kurslarda hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

1 Ocak itibari ile naylon poşetlerin satışının ücretli olması ve Safranbolu’nun "Sıfır Atık Projesi"nin pilot bölgesi seçilmesi kapsamında bez çanta ve file yapımı için kurslar düzenleniyor.Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda kadınlar, üzerinde "Safranbolu Kaymakamlığı", "Safranbolu Belediyesi" ve "sıfır atık" logolarının yer aldığı bez çantaları makinelerde dikerken, fileler de el işiyle yapılıyor.Aslanlar SAKEM Merkezi’nde başlayan kursu ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

1 Ocak itibari ile naylon poşetlerin satışının ücretli olması ve Safranbolu’nun "Sıfır Atık Projesi"nin pilot bölgesi seçilmesi kapsamında bez çanta ve file yapımı için kurslar düzenleniyor.

Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda kadınlar, üzerinde "Safranbolu Kaymakamlığı", "Safranbolu Belediyesi" ve "sıfır atık" logolarının yer aldığı bez çantaları makinelerde dikerken, fileler de el işiyle yapılıyor.

Aslanlar SAKEM Merkezi’nde başlayan kursu ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 1 Ocak itibari ile naylon poşetlerin marketlerde paralı hale geldiğini anımsatarak, Kaymakamlık ve Belediye olarak buna hazırlı olduklarını söyledi.

Proje kapsamında bez torbalar hazırladıklarını ve en az 5 plastik şişeye 1 bez çanta olmak üzere ücretsiz dağıtmaya başladıklarını kaydeden Ürkemezer, “Geçtiğimiz hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a projeden bahsettik, projeyi çok beğendi. Bakanımız, milletvekillerimiz ve Valimizin katıldığı bir program ile bez torbaların ilkini dağıttık. Biz iyiliğin yayılması taraftarıyız. İyiliğin yayılması açısında Safranbolu’nun böyle iyi projelere örnek olması bizi mutlu ediyor. İyi projeler Türkiye çapında uygulandıkça biz de hükümetimizin politikalarına uygun bir şekilde çalışma yaptığımızı görüp mutlu oluyoruz. " dedi.

"Sıfır Atık Eğitim Merkezi" oluşturulacak
Sıfır Atık Projesi’nde pilot ilçe olmanın önemine de değinen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Bundan sonra gelecek nesiller için büyük bir damga vurmuş oluyor. Nasıl ki yıllar önce Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş olması çok önemliyse sıfır atık anlamında pilot ilçe seçilmesi gerçekten çok önemli. Bundan sonra Safranbolu’da gelecek yıllarda çöp kamyonuyla karşılaşmayacağız. Bütün evlerdeki, iş yerlerindeki, okullardaki atıklar dönüştürülebilir hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ürkmezer, yarın ilçe meydanında 5 plastik şişeye bir bez çanta dağıtımı yapacaklarını, dağıtımları düzenli olarak her hafta sürdüreceklerini kaydetti.

Safranbolu’da bez çantalar kurslarda hazırlanıyor

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