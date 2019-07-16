HABER

Safranbolu’da bisiklet festivali etkinliği hazırlıkları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

3 yıl önce kurulan Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) ilk kez bisiklet festivali düzenleyecek.KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, Safranbolu’nun UNESCO’ya kabulünün 25.

Safranbolu’da bisiklet festivali etkinliği hazırlıkları başladı

3 yıl önce kurulan Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) ilk kez bisiklet festivali düzenleyecek.
KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, Safranbolu’nun UNESCO’ya kabulünün 25. Yıl dolayısıyla ‘Dünya Miras Kenti Safranbolu’ temasıyla 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde arasında yapılacak festivalin başvurularının devam ettiğini söyledi.
Aydoğdu, 2016 yılından bu yana dernekleşerek faaliyetlerini Karabük Bisiklet Derneği olarak yürüten Karabük’te çeşitli görevlerde bulunan 60 bisikletçi olarak etkinlikleri yürüttüklerini ifade ederek, “Bisiklet günümüzün yükselen trendi. Dünyanın birçok yerinde çok geçmiş yıllardan beri bir ulaşım aracı olarak kullanılan bir karayolu taşıtı aslında. Bisikletin birçok kullanım alanı var; spor, gezi, eğlence ve aynı zamanda ulaşım olarak kullanılıyor. Ülkemizde de son yıllarda bisiklet kültürü yavaş yavaş yerleşmeye başladı. İlimizde ve bölgemizde bisiklet kültürü yaygınlaşması için biz de faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Çeşitli illerde bisiklet festivalleri yapılıyor ve biz bunlara da iştirak ediyoruz. Ancak ilimizde bugüne kadar böyle bir etkinlik yapılmadı ve bir festivalde Karabük’te yapalım diye düşündük. Karabük’ümüzün başta Safranbolu olmak üzere çok kıymetli yerleri ve ilçeleri var. Bizde her yıl bir tema belirleyerek bu güzellikleri hem bisiklet sürerek hem de turizmin tanıtılması adına böyle bir etkinlik yapalım dedik ve bu kapsamda ilk festivalimizi Safranbolu’da yapacağız. UNESCE Dünya Miras Listesine girişinin 25 yılı kutlanıyor ve buradan yola çıkarak ‘Dünya Miras Kenti Safranbolu’ teması ile 29 Ağustos - 1 Eylül arasında ilk festivalimizi yapacağız” dedi.
Başkan Aydoğdu, 4 gün sürecek olan festival kapsamında 2 ana rota belirlediklerini de kaydederek, “Rotamızın birincisi Safranbolu’nun turizm ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için olacak ve 60 kilometrelik bir rota. Coğrafi zorlukları olan bir rota ama katılımcılar bunu başarı ile tamamlayacaktır. İkinci rotamız ise tamamen doğal güzelliklere ayırdık. Son gün ise Safranbolu’da kültürel bir gezi yapacağız. Şuanda ön kayıtları almaya devam ediyoruz. 19 Temmuz son başvuru ama bunu Temmuz ayı sonuna kadar uzatmayı planlıyoruz. Ancak Festival tarihinden en az 1 ay önce kesin katılımcı listesini almamız gerekiyor ki buna göre hazırlıklar yapacağız. Etkinliğimize katılmak isteyen bisiklet tutkunlarını Safranbolu’ya beklerken, başvuruları ise derneğimizin ‘www.karbisder.org’ adresinden yapabilir.” diye konuştu.
Kenan Aydoğdu, amaçlarının bisikletin trafikte kanunlarla tanınmış, hakları olan bir taşıt olduğunu, bisikletin spor amacı ile kullanılabildiği gibi gezi ve eğlence amacının yanında ulaşım amaçlı kullanıldığı kültürünü yerleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Safranbolu’da bisiklet festivali etkinliği hazırlıkları başladı

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
'HAFÇU', Harita Genel Müdürlüğüne teslim edildi'HAFÇU', Harita Genel Müdürlüğüne teslim edildi
Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındıEvlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.