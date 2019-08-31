Safranbolu’da Bisiklet Festivali’ne katılanlar Sırçalı Kanyonu’na hayran kaldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’da düzenlenen Bisiklet Festivali’nin son gününde yerli ve yabancı katılımcılar kentin doğal güzelliklere hayran kaldı.

Karabük Bisiklet Derneği (KARBİSDER) tarafından ’Dünya Miras Kenti Safranbolu’ temasıyla bu yıl ilki düzenlenen Bisiklet Festivali’nin son gününde Düzce köyünde bulunan Sırçalı Kanyonu gezildi. Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere 120 bisiklet severin katıldığı ve turizmi canlandırmak için başlatılan festivalde yerli ve yabancı katılımcılar Safranbolu’nun doğal güzelliklerine hayran kaldı. Doğa ile iç içe bulunan Sırçalı Kanyonu’ndaki manzaranın tadını çıkaran katılımcılar bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden katılan bisiklet severler festivalin uluslararası bir hale gelmesini sağlarken, gelecek yıllarda bölgenin farklı ilçelerindeki doğal güzellikleri ön plana çıkartılması planlanıyor.

Festivale katılan Amerikalı David Frey kendisine Sırçalı Kanyonu hakkında, “Düşüncelerimi söylememek daha iyi olur. Bakmak bana göre yeter açıkçası. Bu kadar güzel yerin yanında duruyoruz şuanda. Benim anladığım kadarıyla koruma altında bir yer. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra bu güzel yere geldik. Sağ olsun köylüler bizi çok sıcak ’hoş geldiniz’ diyorlar. Çok güzel bir gün açıkçası” ifadelerini kulandı.

KARBİS Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sabuncu ise festivalin son gününde yapılan etkinlikler hakkında bilgi vererek, gelecek yıllarda festivalin diğer ilçelerde devam ederek geleneksel hale getirileceğini söyledi.