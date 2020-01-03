MAGAZİN
  4. Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu ilçesinde bu yıl 1 milyon 500 bin turistin ağırlanması hedefleniyor.

Koruma ve turizm alanında ilk adımlarını 1977'de atan, 1994'te UNESCO'ya alındıktan sonra turist ağırlamaya başlayan ''müze kent'' konumundaki Safranbolu, aradan geçen sürede yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ilçe, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin her köşesinden ağırladığı ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın her bölgesinden turistlerin akınına uğruyor.

- Hedef 1 milyon 500 bin turist

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, topyekun kent olarak dünya mirasında olduğunu, bu özellikte nadir alanların bulunduğunu söyledi.

Ülke ve dünya için bu kadar önemli bir kente sahip oldukları için gurur duyduklarını, bunu ilçeyi koruyarak gelecek kuşaklara aktaran atalarına borçlu olduklarını belirten Köse, "Şimdi bizim görevimiz de aynı şekilde içinde yaşayarak ve aslını koruyarak kenti gelecek kuşaklarımıza aktarmak. Önceliğimiz korumak. Daha sonra soyut ve somut mirasımızı yaşatmak, bizden sonrakilere bırakabilmek. Biz de bunu yapıyoruz." diye konuştu.

İlçenin en önemli kaynaklarından birisinin turizm olduğunu anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilçemize günübirlikçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında yerli ve yabancı turist geldi. Onları en iyi şekilde ağırladık. Gelenek ve göreneklerimizi yaşadılar, gördüler. 3 bin yıllık yapıların arasında adeta 'zamanda yolculuk' yaptılar. Hedefimiz bu yıl 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamak. Bunun için çalışmalarımız, projelerimiz hazır. Kaliteden ve korumadan ödün vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki fuarlar bizim için çok önemli."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştuErdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu
'Tarihin sıfır noktası' doldu taştı'Tarihin sıfır noktası' doldu taştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Safranbolu turist

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Kasım Süleymani kimdir?

Kasım Süleymani kimdir?

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Göbeklitepe 2019'da rekora koştu

'Tarihin sıfır noktası' doldu taştı

Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

Türkiye’nin 53. kayak merkezi Karabük’te hizmete giriyor

Hayati İnanç’a yoğun ilgi

Hayati İnanç’a yoğun ilgi

Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk

Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk

Kâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyor

Kâzım’ın hikayesi ölümsüzleşiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.