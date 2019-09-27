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Safranbolu'da Çikolata Müzesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde Çikolata Müzesi açıldı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde Çikolata Müzesi açıldı. Müzeye gelenler, çikolatadan yapılmış tarihi bina ve turistik yerlerin yanı sıra devlet büyüklerinin portreleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Belçika'da çikolata akademisinden birincilikle mezun olan Mesut Kırımlı, memleketi Safranbolu'da 500 metrekaresi çikolata müzesi olan bin 200 metrekare büyüklüğünde çikolata fabrikası yaptı. Mesut Kırımlı, kentteki ev, konak, çeşme, cami, saat kulesi, han ve hamamın yanı sıra en çok ziyaret edilenlerin başında yer alan Cam Teras, Mencilis Mağarası ile safran çiçeğinin çikolatadan maketini yaparak müze oluşturdu. Müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi birçok devlet adamı ve siyasetçinin çikolatadan portreleri yer alıyor.

Müzenin açılışına Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve davetliler katıldı. Mesut Kırımlı, çikolata kokusunun insanlarda mutluluk hormonunu tetiklediğini belirterek, "4,5 ton çikolata kullandık. 4,5 ton çikolatayı kullanırken bir hesap peşindeydik. Hesabın özeti şu aslında; kadınların 5, erkeklerinse içeride 10 dakika kalmasını hesaplayarak o gün içinde kanlarındaki mutluluk hormonunun tavan yapmasını istedik. Çünkü kadınlar duygusal, erkekler ise mantıksal varlıklar. İstedik ki o gün Safranbolu'yu bir Safranbolulunun gözüyle, aşkla gezsinler. İstedik ki canlarını hiçbir şey sıkmasın. İstedik ki Safranbolu'dan bir Türkiye markası çıksın. İstedik ki Safranbolu'da emeği geçen her kesin çikolatadan bir karakalem portresi olsun. Ve bu müze var oldukça bizler bu değerli şahsiyetleri yad edelim" dedi.

Açılışın ardından müzeyi gezenler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

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