Safranbolu’da define arayan 5 kişi yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda patlayıcı kullanarak define ararken yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu Sırçalı köyü ormanlık alanda patlayıcı kullanılarak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede arama yapan ekipler, 5 kişiyi define ararken yakaladı. Jandarma, şüphelilerin yanlarında getirdikleri 3 elektrikli fünyeye ve define aramada kullanılan malzemelere el koydu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D., M.Y., M.A. ve V.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

