Safranbolu’da dolu ve yağmur etkili oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran dolu ve ardından gelen yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi.

Safranbolu ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürürken, ardından gelen yağmur ise cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini dere yatağına çevirdi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan ve metrekareye 17 kilogram yağışın düştüğü ilçede bazı araçlar sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini su bastı. Perşembe pazarında pazarcı esnafı ile vatandaşlar ise aniden bastıran yağış sonrası neye uğradığını şaşırdı. Biranda dere yatağına dönen pazar yerinde esnaf malının suya kapılmaması için mücadele etti. Tüm bu yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile anbean çekildi. Yağmur sonrası bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi ekipleri tıkanan logorları açarak biriken suları tahliye ederek temizlik çalışması yaptı.

