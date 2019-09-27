Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En iyi korunan ev" ödülü verildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında gösterilen tarihi ilçenin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 120 yıllık olduğu belirtilen Mehmet Elmacı'ya ait eve verilen ödül dolayısıyla tören düzenlendi.

Araştırmacı Yazar Aytekin Kuş, Bağlarbaşı Mahallesi ve Elmacılar Evi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Burada konuşan 90 yaşındaki Elmacı, çocukluğunun bu evde geçtiğini, halen bu evde yaşadığını ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, dün en iyi restore edilen, bugünde en iyi korunan eve ödül verdiklerini söyledi.

Restorasyondan çok içinde yaşayarak tarihi yapıların korunmasının daha önemli olduğuna değinen Köse, ev sahiplerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından Köse ve gazeteci Yavuz Donat ile Elmacı, "En iyi korunan ev" plaketini çaktı.

Ayrıca festival kapsamında bugün fotoğraf, resim ve belgesel üzerine çeşitli sergiler açıldı, paneller ve eğitimler verildi.

