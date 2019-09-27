HABER

Safranbolu’da "En İyi Korunan Ev"e plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Elmacılar Evi’ne "En İyi Korunan Ev" plaketi çakıldı.
Mehmet Elmacı’nın sahibi olduğu evin önünde düzenlenen programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’nun bugüne kadar özenle korunduğunu söyledi. Safranbolu’nun korunmasında halkın da büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Köse, "Korumanın başkenti Safranbolu’da 20’incisini kutladığımız Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında geleneksel olarak hem ’En İyi Restore Edilen Ev’ hem de ’En İyi Korunan Ev’e plaket çakıyoruz. Dün ’En İyi Restore Edilen Ev’e plaket çakmıştık, bugün ondan daha önemli, daha kıymetlisi ’En İyi Korunan Ev’ olması. Korunmuş olması elbette içinde yaşayanların bir marifetidir. İçinde sürekli yaşanıyor olması elbette bu evlerin korunması adına çok önemli. Terk edilen evlerin durumu bir süre sonra doğa koşulları, içinde tamirat ve tadilatını yapan kimse olmadığından doğa koşullarına yenik düşüyor" dedi.
Mehmet Elmacı da "En İyi Korunan Ev" plaketinin kendilerine layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Köse ve ev sahibi Mehmet Elmacı, "En İyi Korunan Ev" plaketini birlikte çaktı.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Çanakkale’de 213 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale’de 213 düzensiz göçmen yakalandı
Donanmanın incileri İstanbul limanlarındaDonanmanın incileri İstanbul limanlarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.