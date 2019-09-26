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Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev"e plaket ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev"e plaket ödülü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En iyi restore edilen ev" ödülü verildi.

Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen Emine Vergili'ye ait Guburoğlu Evi'ne verilen ödül dolayısıyla tören düzenlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, törende, Safranbolu'nun değerlerinin ayakta tutulduğunu ve geleceğe bırakıldığını söyledi.

Festivalin en büyük kazanımlarından birinin kültürel bakımdan elde edilen kazanımlar olduğuna dikkati çeken Köse, restorasyon için ev sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vergili de konuşmasında, evin restorasyonunun titizlikle yapıldığını, aslına uygun davranıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri, "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.

Araştırmacı Yazar Aytekin Kuş'tan ev hakkında detaylı bilgileri dinleyen protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra tarihi evi gezdi.

Ayrıca festival kapsamında bugün fotoğraf, resim ve belgesel üzerine çeşitli sergiler açıldı, paneller ve eğitimler verildi.

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"En iyi restore edilen ev" ödülü 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

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