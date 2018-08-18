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Safranbolu'da esnaf "bayram" edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oteller doldu - İlçede tatil süresince yaşanacak yoğunluğun, esnafın yüzünü güldürmesi bekleniyor - Safranbolu Turizme Katkıda Bulunan Esnaflar Derneği Başkanı Selahattin Koş: - "9 günlük tatil Safranbolu'muza iyi gelecek. Esnafımızın yüzü gülecek, bizler de memnun olacağız. Konuklarımızın da memnun ayrılmasını sağlayacağız. Otel ve pansiyonlar dolu şu anda. Bir sirkülasyon olacak ama tahmin ediyorum çok güzel bir bayram geçireceğiz"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçe, bayram tatiline umutlu girdi.

İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan Safranbolu'da, tatilciler zamanda yolculuk yapacak.

- "İnşallah 9 günlük tatilde esnafımızın yüzü güler"

Safranbolu Turizme Katkıda Bulunan Esnaflar Derneği Başkanı Selahattin Koş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla daha çok deniz turizminde yoğunluk yaşandığını dile getiren Koş, şunları kaydetti:

"Safranbolu'da kültür turizmi var. Gelen konuklarımızın sayısı fazla, özellikle Çin'den çok sayıda gelen misafirimiz var. İnşallah 9 günlük tatilde esnafımızın yüzü güler. Her ne kadar ekonomik kriz olsa bile pek yansıyacağını tahmin etmiyorum. Ülkemiz günde güne daha iyi şartlarda devam ediyor. Ticaret de sabır işidir, beklemek gereklidir.

9 günlük tatil Safranbolu'muza iyi gelecek. Esnafımızın yüzü gülecek, bizler de memnun olacağız. Konuklarımızın da memnun ayrılmasını sağlayacağız. Otel ve pansiyonlar dolu şu anda. Bir sirkülasyon olacak ama tahmin ediyorum çok güzel bir bayram geçireceğiz."
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- "Bayram için 10 ton lokum hazırladık"

Lokum üreticisi Erdinç Sezer de Kurban Bayramı için 10 ton lokum hazırladıklarını belirtti.

İç turizmin yoğun geçeceğini vurgulayan Sezer, "Dolar ve avronun yüksek olduğu bir ortamda Avrupa, Balkanlar ve diğer ülkeler çok tercih edilmeyecek diye düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Misafirlerimizi mümkün olduğunca buradan memnun göndermek en büyük dileğimiz." diye konuştu.

Helva, lokum ve şekerleme gibi 15 çeşit ürünleri olduğunu aktaran Sezer, "Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle herhangi bir stok yapmadık. Ama bayram içindeki yoğunluğa göre, arkadaşlarla görüştük, mesai yaparak gerekli talebi karşılamayı hedefliyoruz. Günlük üretim yapmaya gayret ediyoruz, bu da bizi Türkiye'deki diğer lokumlardan ayırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Erdinç Sezer Karabük Safranbolu Selahattin Koş UNESCO

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