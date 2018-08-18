UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçe, bayram tatiline umutlu girdi.

İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olan Safranbolu'da, tatilciler zamanda yolculuk yapacak.

- "İnşallah 9 günlük tatilde esnafımızın yüzü güler"

Safranbolu Turizme Katkıda Bulunan Esnaflar Derneği Başkanı Selahattin Koş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla daha çok deniz turizminde yoğunluk yaşandığını dile getiren Koş, şunları kaydetti:

"Safranbolu'da kültür turizmi var. Gelen konuklarımızın sayısı fazla, özellikle Çin'den çok sayıda gelen misafirimiz var. İnşallah 9 günlük tatilde esnafımızın yüzü güler. Her ne kadar ekonomik kriz olsa bile pek yansıyacağını tahmin etmiyorum. Ülkemiz günde güne daha iyi şartlarda devam ediyor. Ticaret de sabır işidir, beklemek gereklidir.