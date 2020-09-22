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Safranbolu’da gasp olayının şüphelileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gasp olayına karışarak kaçan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde bağlı Çavuşlar köyünde 17 Eylül’de "nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olayıyla ilgili soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu belirlenen M.B ve Y.Ç yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler tarafından gasp edilen otomobil ve eşyalar ele geçirilerek, sahibi Y.Y’ye teslim edildi.

Safranbolu’da gasp olayının şüphelileri yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gasp olayına karışarak kaçan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde bağlı Çavuşlar köyünde 17 Eylül’de "nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu belirlenen M.B ve Y.Ç yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler tarafından gasp edilen otomobil ve eşyalar ele geçirilerek, sahibi Y.Y’ye teslim edildi.

Safranbolu’da gasp olayının şüphelileri yakalandı

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