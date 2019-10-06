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Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı.Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi Safranbolu, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı.
Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi Safranbolu, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. "Açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" ve "korumanın başkenti" gibi unvanlarla da anılan tarihi ilçe, yoğun hafta sonlarından birini geçirdi. Önceki gün Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yapılan 30. dönem uzman erbaş ant içme törenine gelen bilerce kişi de iki gün ilçede konaklarken, otel ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi. İlçenin her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ve turistler tarafından tercih edildiğini ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu, konakları, camileri, köprüleri, çeşmeleri ve birçok tarihi eseriyle önemli bir cazibe merkezi. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden binlerce misafir bu kültürel ve doğal güzellikleri görmeye geliyor. İlçemize gelen turist sayısı her yıl önemli ölçüde artıyor. Bu yıl da ilk 8 ayda 850-900 bin kişi geldi. Biz bu sayısının yıl sonuna kadar 1,5 milyon olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu sayı 1,2 milyonu bulmuştu" dedi.
Hafta sonlarının yoğun geçtiğini aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu da turist yoğunluğumuz vardı. Bu hafta ayrıca Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında ant içme töreni vardı. Yemin eden askerlerin aileleri de hafta sonunu ilçemizde geçirdi. İlçemizin bu kadar yoğun turist ağırlaması konak, lokumcu, hediyelik eşya, taksici gibi birçok esnafımızı da memnun ediyor."
Kayseri’den gelen Hacı Karaca da yemin töreni için geldiklerini belirtti. Ailesiyle birlikte Safranbolu’yu gezdiklerini söyleyen Karaca, "Safranbolu harika ve tarih kokan bir yer. Diğer büyükşehir veya ilçeler gibi beton bloklar yok. Eski, tarih kokan bir yapısı var. Bu da insanın ruhuna işliyor" şekline konuştu.

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu
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