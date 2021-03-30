HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Safranbolu’da iki katlı ahşap evde çıkan yangın tarihi evlere sıçramadan söndürüldü

Safranbolu’da iki katlı ahşap evde çıkan yangın tarihi evlere sıçramadan söndürüldü

30.03.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki katlı eski ahşap bina yangında kullanılmaz hale gelirken, alevler tarihi evlere sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre olay İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta meydana geldi.

1/

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki katlı eski ahşap bina yangında kullanılmaz hale gelirken, alevler tarihi evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta meydana geldi. Gülşen Çevik’e (55) ait iki katlı eski ahşap evde iddiaya göre bacanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden komşular durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evi saran yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevrede bulunan tarihi evlere sıçramadan söndürdü. Yangına müdahale eden
Onur Turan isimli itfaiye eri omzuna beton düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile itfaiye erinin tedavisi ayakta tamamlandı.
Yangında alevlerin arasında kalan bir kedi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü tarafından kurtarılardı. Binaya uzatılan seyyar merdivenden kediyle birlikte inen Gökçü, kediyi ev sahibinin yeğenine teslim edildi.
Evi kullanılmaz hale getiren yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Otoyolda kanlar içinde yatarken bulundu! Korkunç ölümOtoyolda kanlar içinde yatarken bulundu! Korkunç ölüm
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Karabük'te kaçırıldığını zanneden koronavirüs hastası ekipleri harekete geçirdi

Kaçırıldığını zanneden koronavirüs hastası ortalığı birbirine kattı

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda şüpheli ölüm

Otoyolda kanlar içinde yatarken bulundu! Korkunç ölüm

İstanbul merkezli 25 ilde dev FETÖ operasyonu

25 ilde dev FETÖ operasyonu

Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı mı? Hafta sonu dışarı çıkmak yasak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Vali Aksoy, Aydınlıları uyardı

Sarı renkten 'kırmızı'ya döndü! Vali halka seslendi

Risk haritasında İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

İstanbul'un risk haritasındaki rengi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.