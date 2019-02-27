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Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu ilçesinin Bağlar Bölgesi’nde bulunan tarihi konakların çatıları beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu ilçesinin Bağlar Bölgesi’nde bulunan tarihi konakların çatıları beyaza bürünürken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde de karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Karabük’ün yüksek ilçelerinde de etkili olan kar yağışı sonrası Eflani ve Ovacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve bunun yanında şiddetli fırtına beklendiğini de duyurarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi

Safranbolu’da kar yüzünü yeniden gösterdi
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