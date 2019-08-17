Safranbolu'da lokum ikramına düzenleme

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Safranbolu'da, hijyenik olmayan koşullarda ve turistleri rahatsız edici boyutta yapılan lokum ikramının önüne geçilmesi amacıyla ikramların sadece dükkan içinde yapılması yönünde karar alındı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi çarşıda sokakta lokum ikramı konusunda çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.

Dışarıda lokum ikramının yönetmeliklere aykırı olduğunu, tüm gün dışarıda tutulan tepsilerdeki lokumların kalitesini yitireceğini ve hijyen açısından sorun yaratacağını ifade eden Köse, ilçenin önemli bir değeri olan lokumun misafirlere rahatsız olacakları şekilde ikram edilmemesi gerektiğine işaret etti.

Israr ederek ve çığırtkanlıkla yapılan ikramın kabul edilemeyeceğini dile getiren Elif Köse, "Safranbolu lokumu ikramının yerli ve yabancı turistlere rahatsızlık vermeden dükkan içerisinde yapılması kararı alındı. Safranbolu Esnaf Odası Başkanı Muammer Dumaner ve lokumcu esnafımızın da onayı alınarak, birlik ve beraberlik içerisinde düzenleme yapıldı." dedi.

Belediye Başkanı Köse, konuyla ilgili tarihi çarşı esnafıyla toplantı yapıldığını, sadece bir esnafın itiraz ettiğini de sözlerine ekledi.

