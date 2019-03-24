UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından kurulan "Mimari Estetik Komisyonu" yeni yapıların ilçenin tarihi dokusuna uygun yapılmasına onay vererek, kent dokusunun korunmasını sağlıyor. Belediye bünyesinde 2014'te kurulan komisyon, belediye mücavir alan içerisinde bulunan meydan, cadde, ana yol, park ile bu yollara cephesi olan yapılar, kentsel dönüşüm, gelişim ve özel proje, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen tiyatro, kültür merkezi, mimari özellik arz eden kamu yapılarının cephe ve çevresiyle ilgili yapılacak düzenlemeleri incelerken, bunların ilke kararlarını alıyor. Koruma amaçlı imar planı sınırları dışında kalan yapıların yöresel mimariye ilişkin tespitlerini de yapan, onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine, umumi binaların fonksiyon ve özelliği gereği farklılık arz edip etmediğine karar veren komisyon, bugüne kadar 102 başvurunun 77'sine uygunluk onayı verdi. - "Komisyon Safranbolu için çok önemli"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimari Estetik Komisyonu'nun Safranbolu için çok önemli olduğunu söyledi. Safranbolu'nun, Osmanlı Türk kültürünün yaşatıldığı ve her zaman gündemde olan bir kent olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Yerli ve yabancı birçok turist Safranbolu'ya sadece evlerini, sokaklarını, mahallelerini görmek için geliyor. Tarihi Çarşı bölgesiyle 'yeni Safranbolu' dediğimiz yerde de imar çalışmaları devam ediyor. Belediyemiz bünyesinde kurulmuş olan estetik komisyonunda da belediyemizin imar müdürlüğü, üniversitemiz ve Mimarlar Odası temsilcisi ve belediye başkanının katılımıyla toplantılar yapılıyor." diye konuştu. Toplantılarda, özellikle şehrin silüetini oluşturan ana yollar, meydanlar, kavşaklar gibi yerleri ele alırken, belli bir cephe genişliğindeki binalar ile kamu binaları, bunlarla beraber sinema, kültür merkezi gibi vatandaşların kullanımına ve ana caddeye açık olan binaların, dış cephe ve estetik anlamında görüşmelerini yaptıklarını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti: