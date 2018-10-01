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Safranbolu'da safran hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde farklı özellikleri kullanılan, kilosu ise 30 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı.

Safranbolu'da safran hasadı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde farklı özellikleri kullanılan, kilosu ise 30 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı.
Safranbolu'da, bu yıl 20 üretici, tarlalarında safran ekimi yaptı. Ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadına başlandı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik köyünde, 10 Ağustos'ta, 16 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz, "Ağustos ayının 10'u gibi ektim bu sene. Biraz erken ektim. Havalar iyi gitti, yağış miktarı ve güneş iyi oldu. 15 gün öncesinden çiçeklenmeye başladı ve şu anda da hasat ediyoruz. Bu sene hızlı dönemimiz. Talep çok. Yabancı turistler özellikle de Uzak Doğulular daha çok rağbet gösteriyor. Maşallah Safranbolu'yu istila ettiler. Bu aralar çok kalabalık geliyorlar. Özellikle kanser hastası olanlar ve bitkisel ilaç kullananlar tercih ediyor. Hücre yenileyici özelliği var. Kas gevşetici, sinirleri yatıştırıcı özelliği var. Uykusuzluk problemleri olanlar kullanıyor. Kan sulandırma özelliği var. Gözdeki sarı noktaya çok iyi. Dünyada mutluluk iksiri olarak kullanılıyor" dedi.
16 dönüm tarlasından 10 kilogram safran beklediğini kaydeden Yılmaz, "Fiyatı çok da pahalı görmüyorlar. Dünya genelinde genelde standart fiyatlar. Bizde de çok pahalı değil" diye konuştu.

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Safranbolu'da safran hasadıSafranbolu'da safran hasadıSafranbolu'da safran hasadıSafranbolu'da safran hasadı

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