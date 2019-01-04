Safranbolu'da tarihi yapıların restorasyonu

UNESCO Dünya Miras Listes'inde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayata geçirilen projelerin yanı sıra sürdürülen çalışmalarla tarihi ve kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe için turizm ve restorasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl 1 milyon 900 bin lira bütçesi olan "Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor" projesini tamamladıklarını aktaran Ürkmezer, "Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli. Biz burayı turizme kazandırmış olduk, orada yeni bir destinasyon yarattık, oradaki evlerin değerini artırmış olduk. Akçasu ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 17 evin restorasyon projesi hazırlanması konusunda destek aldık." diye konuştu.

550 bin lira destek aldıklarını, projeyi Mimar Odası vasıtasıyla mimarlara teslim ettiklerini anlatan Ürkmezer, şu bilgileri verdi:

"17 evden 15'inin projesi tamamlandı. 'Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor' projesiyle tarihi bölgedeki Saraçlar, Semerciler ve Kunduracılar sokaktaki 67 dükkanı restore edeceğiz. Bunların projeleri elimizde hazır, daha önce bizde mevcuttu. Projelerin hazır olması bu açıdan önemli. Yıllar önce yapılmış olan bu projeleri aldık, güncelledik, onun süreci devam ediyor. Bu da 18 aylık bir proje. Tarihi Çarşı'da üç sokaktaki dükkanları aslına uygun şekilde restore etmiş olacağız."