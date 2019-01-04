HABER

Safranbolu'da tarihi yapıların restorasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayata geçirilen projelerle tarihi yapılar gelecek nesillere miras bırakılıyor - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer: - "Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 17 evin restorasyon projesinin hazırlanması konusunda destek aldık"

UNESCO Dünya Miras Listes'inde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayata geçirilen projelerin yanı sıra sürdürülen çalışmalarla tarihi ve kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe için turizm ve restorasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl 1 milyon 900 bin lira bütçesi olan "Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor" projesini tamamladıklarını aktaran Ürkmezer, "Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli. Biz burayı turizme kazandırmış olduk, orada yeni bir destinasyon yarattık, oradaki evlerin değerini artırmış olduk. Akçasu ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 17 evin restorasyon projesi hazırlanması konusunda destek aldık." diye konuştu.

550 bin lira destek aldıklarını, projeyi Mimar Odası vasıtasıyla mimarlara teslim ettiklerini anlatan Ürkmezer, şu bilgileri verdi:

"17 evden 15'inin projesi tamamlandı. 'Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor' projesiyle tarihi bölgedeki Saraçlar, Semerciler ve Kunduracılar sokaktaki 67 dükkanı restore edeceğiz. Bunların projeleri elimizde hazır, daha önce bizde mevcuttu. Projelerin hazır olması bu açıdan önemli. Yıllar önce yapılmış olan bu projeleri aldık, güncelledik, onun süreci devam ediyor. Bu da 18 aylık bir proje. Tarihi Çarşı'da üç sokaktaki dükkanları aslına uygun şekilde restore etmiş olacağız."

- Yapılar tarihi dokuya uygun inşa ediliyor

Ürkmezer, tescilli tarihi yapıların yanı sıra yeni yapıların da tarihi dokuya uygun inşa edildiğini vurgulayarak, belediye tarafından 2 milyon liraya yapılan itfaiye binasının da Safranbolu'nun dokusuna uygun olduğunu hatırlattı.

İlçede 2017'de ağırlanan 800 bin ziyaretçi sayısının 2018'de bir milyon 200 bine ulaştığına dikkati çeken Ürkmezer, "Safranbolu'daki huzur çok önemli. Vatandaşımızın misafirperverliği, esnafımızın iyi olması çok önemli. Türkiye'deki genel turist artışı da çok önemli ancak bütün tanıtım faaliyetlerimiz de devam ediyor. Hem dijital hem basılı medyada hem de fuarlarda tanıtımlara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ürkmezer, ihaleye verilen 15 tarihi çeşmeden 9'unun aslına uygun restore edilmemesine ilişkin adli sürecin devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de sözleşmeyle ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Düzgün yapılan işlerin parasını ödeyeceğiz. Para da önemli değil, önemli olan bu çeşmelerin sağlıklı bir şekilde restore edilmesi. Arkadaşlarımız düzenli olarak kontrol yapıyorlar. Amacımız, o çeşmelerin eskiden olduğu gibi yeniden akmasını sağlamak ama yanlış yapılacaksa hiç akmasın."

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Edremit-Yenice karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyorEdremit-Yenice karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Suriye’de, bayramlaşmadan dönen 17 bin 341 çocuğa aşı yapıldıSuriye’de, bayramlaşmadan dönen 17 bin 341 çocuğa aşı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürkmezer Karabük Restorasyon Safranbolu UNESCO

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.