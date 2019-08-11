HABER

Safranbolu'da tur otobüsünde yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 35 Tayvanlı turisti taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tayvanlıları taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Antalya'dan Safranbolu'ya gelen K.K. idaresindeki 07 AGC 217 plakalı tur otobüsü, ilçe girişinde motor kısmından yanmaya başladı.

Diğer sürücülerin ve tesadüfen olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kökçü'nün uyarısıyla yangını fark eden sürücü, bir akaryakıt istasyonunun önünde durdu.

Kökçü'nün kontrolünde 35 Tayvanlı turist, 2 rehber ve şoför tahliye edildikten sonra yangın tüpleriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Cep telefonlarıyla otobüsü görüntülemeye çalışan Tayvanlı turistler, daha sonra başka bir araçla ilçedeki otellerine gönderildi.

Polis, otobüsün motor kısmında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramıEren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı
Kadıköy drift yapan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kamerada Kadıköy drift yapan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu tur otobüsü yangın

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.