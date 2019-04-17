Safranbolu'da Turizm Haftası törenle başladı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri başladı. Yabancı turistler, Tarihi Çarşı'da düzenlenen törene büyük ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihi Çarşı'da tören düzenlendi. Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Daha sonra halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. İlçeyi ziyaret eden yabancı turistler gösteriyi ilgiyle ve alkışlarla takip etti, fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Vali Gürel, törende yaptığı konuşmada, dünyada korunan 20 merkezden birinin Safranbolu olduğunu belirterek, ''Safranbolu, bir şehir olarak kurulmuş, bir Osmanlı kenti. Osmanlı kenti olarak da 18'inci yüzyılda neler varsa aynısı şu anda burada korunmuş durumda. Bunu koruyan da siz Safranbolulularsınız. Günümüze kadar taşımışsınız, geleceğe taşımanın gayreti içerisindesiniz. Bugün bir yanlış varsa, geleceğe kötü bir miras bırakmamak adına şimdiden müdahale edilmesi gerekiyor. En küçük çalışanından en büyük çalışanına kadar herkesin üzerinde çok büyük yükümlülükler var. Hepimizin dikkatli davranması gerekir. Bu şehri korumak hepimizin görevi. Buradan faydalanılırken misafir edilen insanlara davranış olarak, belli kurallara uyup memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamamız gerekir ki devamında diğer insanlar da ilçemizi ziyaret etmeye devam etsinler'' dedi.

Tören, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde kurdele kesilerek ziyarete açılan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.