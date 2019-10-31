HABER

Safranbolu’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Safranbolu’da uyuşturucu operasyonu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. İlçe merkezinde üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan bir şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şahsın üst aramasında 3.30 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Ekipler şüphelinin uyuşturucu maddeyi A.Y. isimli şahıstan aldığını tespit ederken, takibe alındıktan sonra yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikamet aramasında toplam 5.35 gram esrar, 15 adet ectasy hap, 1 adet namlusu açılmış tabanca ve 38 adet dolu fişek ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Safranbolu’da uyuşturucu operasyonu

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Tüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandıTüfekle 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandıEvlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Flaş karar! Merih Demiral ayrılıyor

Flaş karar! Merih Demiral ayrılıyor

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.