Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistler için önemli turizm destinasyonu olan ilçenin kültürel miras, korumacılık ve turizm anlamında daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

- "Bu yıl 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti bekliyoruz"

Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde inşa edilen geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yurt içi ve dışından çok sayıda turist çekiyor.

Bu yıl ilçeye 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti beklediklerini vurgulayan Ürkmezer, "Yarıyıl tatilinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok kişi ilçeyi ziyaret etti. Safranbolu, yarıyıl tatilinde hem karı hem de güzel havayı yaşadı. Bu da misafirlerimiz için ayrı güzellik oldu. Bütün misafirlerin huzurlu şekilde tatil yapmasını sağladık." dedi.

Ürkmezer, misafirler için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, nisan ayındaki ara tatilde de turistleri Safranbolu'ya beklediklerini dile getirdi.

