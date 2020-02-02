HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Safranbolu'da yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde inşa edilen geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yurt içi ve dışından çok sayıda turist çekiyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü gözde turizm merkezi Safranbolu'da, yarıyıl tatilinin son gününü fırsat bilen ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı.

Tarihi Çarşı bölgesine hakim noktada bulunan Hıdırlık Tepesi'nden ilçenin mimari güzelliğini izleyenler, manzarada fotoğraf çektirdi.

- "Bu yıl 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti bekliyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistler için önemli turizm destinasyonu olan ilçenin kültürel miras, korumacılık ve turizm anlamında daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl ilçeye 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti beklediklerini vurgulayan Ürkmezer, "Yarıyıl tatilinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok kişi ilçeyi ziyaret etti. Safranbolu, yarıyıl tatilinde hem karı hem de güzel havayı yaşadı. Bu da misafirlerimiz için ayrı güzellik oldu. Bütün misafirlerin huzurlu şekilde tatil yapmasını sağladık." dedi.

Ürkmezer, misafirler için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, nisan ayındaki ara tatilde de turistleri Safranbolu'ya beklediklerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladıBakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer yarıyıl tatili

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Yer: Bursa! Domuzlar market bastı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.