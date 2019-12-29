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  4. Safranbolu'daki konaklar ve oteller yılbaşı tatilinde dolacak

Safranbolu'daki konaklar ve oteller yılbaşı tatilinde dolacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "müze kent" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, yılbaşı tatilinde turistlerin gözde adreslerinden biri olacak - İlçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ile otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "müze kent" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine yılbaşını karşılamak için gelen yerli ve yabancı turistler, yeni yıla adeta "zamanda yolculuk" yaparak girecek.

Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve "korumanın başkenti" olarak bilinen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, Türkiye'nin en gözde kültür turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, bin 400 tescilli eserin yer aldığı Safranbolu'da, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) camileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ile arastalar (loncalar) turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kültürünü ve birikimini gelecek kuşaklara yüzyıllardır aktarmaya devam eden ilçede, tarihi eserlerin yanında İncekaya Kanyonu, Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Mencilis Mağarası, doğal ağaç tüneli, cam teras da ilgi gören doğal güzellikler arasında bulunuyor.

Yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'yu en çok ziyaret edenlerin başında Uzak Doğu ülkelerinden gelenler dikkati çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ile otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

- "Ülkenin en gözde kültür turizmi mekanlarından biri"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en gözde kültür turizmi mekanlarından biri olan ilçenin tatil zamanlarında çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı tatili için yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında Safranbolu'nun da bulunduğunu belirten Ürkmezer, "Bütün otellerimizde doluluk bekliyoruz. Bize gelen bilgiler de bunu doğruluyor. Safranbolu 4 mevsim gezilebilecek bir tarihi ilçe. Aslında UNESCO'ya girişimizin 25. yıl dönümünü kutluyoruz. UNESCO'da olması, korumacılık anlayışıyla beraber tarihi çarşılarıyla, hanlarıyla, hamamlarıyla, konaklarıyla Safranbolu, yılbaşı tatilinde de yine çekim merkezi." diye konuştu.

Ürkmezer, ilçenin sadece tarihi yapılarıyla değil, doğal güzellikleriyle de öne çıktığını vurgulayarak, "Safranbolu'ya gelecek insanların, tarihi çarşısını, kanyonlarını, cam terasını ve konaklarını gezmelerini, mutlaka Safranbolu'nun damak tadı olan lokumunu almalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Yerel yöneticiler olarak her zaman olduğu gibi yeni yıl tatilinde de çalışacaklarını ve her türlü önlemi alacaklarını aktaran Ürkmezer, "Öncelikle emniyet ve asayişi sağlamak için emniyet ve jandarma güçlerimizle gerekli kontrolleri yapıyoruz. Bununla birlikte üretim yerlerini, özellikle lokum üreticilerini ilgili kurumlarımızla denetliyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde tatil yapmaları için bütün tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Safranbolu Tatil yeni yıl

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