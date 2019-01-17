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Safranbolu'daki tarihi köprüler restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi köprülerin restorasyonu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer: - "Geçmişten bugünümüze bir değer olarak gelen Safranbolu'nun gelecek kuşaklara doğru, sağlıklı şekilde aktarılmasında iyi bir çaba ve çalışma olacaktır"

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi köprüler, Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığınca restore ediliyor.

Türk kent kültürünün önemli yapı taşlarından olan, 18, 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu'da, yaklaşık 600 eserin restorasyonu yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı da ilçedeki tarihi köprülerin restorasyonunu gerçekleştiriyor.

İpek Yolu'nda kurulu tarihi ilçenin çeşitli bölgelerindeki 10 tescilli köprüde, proje çalışması başlatıldı. Bunlardan Osmanlı döneminde yapılan Aşağı Tokatlı Köprüsü, Candaroğulları döneminden kalan Çevrik ve Karıt köprüleri ile Konarı köyünde bulunan Konarı Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.

- Safranbolu şehir yaşamı korunuyor

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, Akçasu Mahallesi'ndeki 3 köprü ile Yazıköy'deki Malangöz, Tabakhane ve Dere Değirmeni köprülerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İlçe için konaklar, çeşmeler ve mahalle kültürü kadar köprülerin de önemli olduğunu vurgulayan Ürkmezer, "Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesinde 15. Bölge Müdürlüğünce yapılıyor." dedi.

Safranbolu şehir yaşamına, kültürüne ait değerlerin korunması için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Sadece Safranbolulu hemşehrilerimizin değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi Karayollarının da Safranbolu'nun değerlerine sahip çıkması, bunları restore ederek korumaya alması önemli bir durum. İşin projelendirilmesi, imalatı, yapımı ve sonlandırılması, tamamıyla Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor."

Restore edilecek Tabakhane Köprüsü'nün, belediyelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştireceği Tabakhane Bölgesi Projesi'nin önemli bir ayağını oluşturulacağını belirten Ürkmezer, "Bu köprüyle Tabakhane bölgesini, Tarihi Çarşı bölgesine bağlamış oluyoruz. Köprü şu anda kullanılıyor ancak aslına uygun restore edilmesiyle, Safranbolu'ya bir değer olarak kazandırılacak." diye konuştu.

Ürkmezer, köprü restorasyonu çalışmalarına ilişkin, "Geçmişten bugünümüze bir değer olarak gelen Safranbolu'nun gelecek kuşaklara doğru, sağlıklı şekilde aktarılmasında iyi bir çaba ve çalışma olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Fatih Ürkmezer Karabük karayolları Restorasyon Safranbolu Tarihi Köprüler

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