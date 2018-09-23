Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, somut mirasın yanında soyut miras da yöre halkı tarafından korunarak yaşatılmaya çalışılıyor.
Tarihi ilçeye bağlı Yazıköy köyüne ait unutulmaya yüz tutan gelin alma ve kına gecesi, Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneğince korunmaya çalışılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da düğün geleneğini kayıt altına alıyor.
Ferace giyen ve peçe takan kadınlar ile çocukların, taşıdıkları cibinlik eşliğinde yürüyerek gelin aldığı tarihi gelin alma ve kına gecesi etkinliklerinde, daha sonra yürüyerek topluca hamama gidiliyor, ilahiler söylenip, dualar ediliyor.
Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünün unutulmuş bir gelenek olduğunu söyledi.
Dernek olarak bu tür gelenekleri canlandırmak için çalıştıklarını ifade eden Karakaş, önceden düğünlerin 7-8 gün sürdüğünü belirtti.
Karakaş, düğünlerde ferace, ipek mahrama ve cibinlik yer aldığını aktararak, "Şu anda kullanılanların hepsi orijinaldir. Amacımız bu köyde eski adetleri, gelenekleri yaşatmak." dedi.
- Bakanlık canlandırma çekimleri yaptırıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu gelenekleri kayıt altına aldığını anlatan Karakaş, şöyle konuştu:
"Kendileriyle irtibata geçtik. Onlar da devlet arşivlerine koyup saklamak için bizden bu çekimleri yapmak istediler. Bu organizasyonu yapmak, insanları toplamak çok zor. Bir ay önce yapmıştık, kadınları kendi haline bırakmıştık ama bu biraz daha detaylı yapıldı. Artık devlet arşivlerinde Yazıköy yerini alıyor."
Yazıköy köyünün en az 1800 yıllık bir köy olduğunu vurgulayan Karakaş, "Türklerin ve Rumların ortak yaşadığı bir köydür. Türklerin kendilerine göre gelenekleri var. Yazıköy başlı başına kendine özgü adetleri olan bir köy, bizim amacımız bunları yaşatmak, tekrar canlandırmak, köyümüzdeki birlik ve beraberliği tesis etmek." diye konuştu.
Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu
Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak
Dünya bu olayı konuşuyor... Kadın gibi giyinip 150 erkekle birlikte oldu ve gizli kamerayla kaydetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum