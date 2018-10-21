Safranbolu'nun emektar ustalarının tek derdi meslekleri

Yaşı ilerlemiş ustaların çoğunluğunu oluşturduğu bir kuşağın, Safranbolu'da günden güne geçmişte kalan bir zanaatın son örneklerini verdiğini ifade eden Özdemir, modern hayatın geleneksel meslekleri tükettiğini belirtti.

İlçenin en çok ziyaretçi alan Tarihi Çarşısı'nda, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ustalar, uzun yıllardır severek yaptıkları işlerini zamana karşı mücadele ederek sürdürmeye çalışıyor.

ERSİN TURAN - Saraç ve sayacı gibi zanatların yok olduğu UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yemenici, kilitçi, kalaycı ve bakırcı ustaları, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini geleceğe taşımak istiyor.

İnsanların yaptığı işi sevmesi gerektiğini, işini seven kişinin daha başarılı olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu mesleklerde zincirin son halkasıyız. Çırak veya kalfa bulmak bu saatten sonra herhalde çok zor. Ümit kesilmez ama şu anda yalnız çalışıyoruz. Çırak ya da kalfa bulamazsak herhalde 'Birileri yapar inşallah.' deriz. Eski eserlerle birlikte ustaların da korunmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Bu zaanatı bitirmeyiz inşallah"

İlçede, Osmanlı döneminde lonca düzeniyle yapılan ve savaş zamanında Osmanlı ordusunun ayakkabı ihtiyacını karşılayan 48 dükkanın bulunduğu "Yemeniciler Arastası"nda kalan tek yemeni ustası Erhan Başkaya da 1980'de ilkokulu bitirdikten sonra mesleğe başladığını söyledi.

Mesleğe başladığı dönemde yemenicilikle uğraşan 25-30 esnaf olduğunu aktaran Başkaya, "O zaman ustamız elimizden tuttu, yanına aldı bizi. İşimi severek yapıyorum. 12 yıldır tek başıma çalışıyorum. Şimdi artık zanaatlar bitiyor. Bakırcı, kalaycının artık son demleri ise bizim için de öyle." ifadelerini kullandı.