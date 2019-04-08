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Safranbolu’nun ilk bayan muhtarı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:50 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde erkek rakiplerini geride bırakarak tek kadın muhtar olarak seçimi kazanan Özlem Gürsel, mazbatasını aldı.15 adayın yarıştığı Safranbolu’nun Esentepe Mahallesi’nde muhtar adayı olan bir çocuk annesi Özlem Gürsel, 5 bin 500 seçmenin olduğu mahallede 14 adayı geride bırakarak 467 oyla muhtar seçildi.Safranbolu Adliyesinde zabıt katibi Aysun Tancan’dan mazbatasını alan Gürsel, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.Esentepe Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı olduğunu ifade eden ve herkese teşekkür eden Gürsel, "Destek veren vermeyen, oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum.

Safranbolu’nun ilk bayan muhtarı mazbatasını aldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde erkek rakiplerini geride bırakarak tek kadın muhtar olarak seçimi kazanan Özlem Gürsel, mazbatasını aldı.
15 adayın yarıştığı Safranbolu’nun Esentepe Mahallesi’nde muhtar adayı olan bir çocuk annesi Özlem Gürsel, 5 bin 500 seçmenin olduğu mahallede 14 adayı geride bırakarak 467 oyla muhtar seçildi.
Safranbolu Adliyesinde zabıt katibi Aysun Tancan’dan mazbatasını alan Gürsel, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
Esentepe Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı olduğunu ifade eden ve herkese teşekkür eden Gürsel, "Destek veren vermeyen, oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Azalarımızla beraber bir yola çıktık ve başardık. Mahallemiz için en güzel şekilde çalışacağımıza eminim." dedi.
Safranbolu Belediye Başkanlığını da bir kadının kazandığını kaydeden Gürsel, "Elif Köse Hanıma da ’hayırlı olsun’ diyorum. Bayan desteğiyle İnşallah çok güzel şeyler yapacağız. Kadının gücünü burada ortaya koymuş olacağız hep beraber. Çok güzel şeyler bekliyoruz mahallemiz için. Çok güzel tepkiler alıyoruz mahallemizden. Kaç dönemdir erkek muhtar vardı. Şimdi bayan olması mahalle içinde değişiklik oldu ve gurur duydular " ifadelerini kullandı.

Safranbolu’nun ilk bayan muhtarı mazbatasını aldı

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