Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı mazbatasını aldı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın belediye başkanı olan Elif Köse, mazbatasını alarak görevine başladı. Safranbolu Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Elif Köse, adliye önünde 'En büyük başkan bizim başkan', 'Elif başkan' sloganları ve alkışlarla karşılandı. Köse, Safranbolu CHP Kadın Kolları Başkanı Handan Göçmen'e sarılıp ağladı. Köse, Safranbolu İlçe Seçim Kurulu Başkanı İrem Bayrak'tan mazbatasını aldı. Bayrak, ''İşçilerin haklarını koruyan bir başkan olun inşallah. Davalarla işçilerimizi mağdur etmeyelim'' dedi. Adliye çıkışında kendisini bekleyenlere mazbatasını havaya kaldırarak gösteren Köse, duygulandı. Köse daha sonra kendisini bekleyenlerle birlikte görev yapacağı belediyeye kadar yürüdü. Belediye önünde düzenlenen törende Eilf Köse, annesi Hafize Köse'ye sarılırken bir kez daha duygulandı. Halk oyunları gösterisinin ardından kürsüye gelen Köse, ''Hesaplarımızı, bütün meclis kararlarımızı sizlerin ulaşabileceği şekilde her zaman yayınlayacağız. Şeffaf belediyecilik mutlaka olmazsa olmazımız olacak. Çiçek yerine lütfen Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapınız. Bize bağış makbuzunuzu getiriniz. Bu çok daha önemli. Bizim kaybedecek hiçbir günümüz yok. Anlayışınıza sığınarak ziyaretlerimizi kısıtlı zamanlar içinde yapmayı planlıyoruz. Çünkü bizim çalışmamız lazım. Çok zaman kaybettik. Fikirlerinizi, projelerinizi bizlere iletmekte geri durmayın, bundan çekinmeyin. Bizim için değerlisiniz, önemlisiniz'' diye konuştu. Yapılan duanın ardından belediyenin merdivenlerinden güller altında yürüyen Köse, makamına geçti. Köse, makam koltuğuna otururken bir tarafında babası Remzi bir tarafında ise annesi Hafize Köse yer aldı. Köse, ''Çok onurlu ve gururluyum. Safranbolu'da tarih yazdık. Bu tarihi yazan ben olduğum için ayrıca gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Annem ve babam burada. beni yetiştirdikleri için, bugünlere kadar emek verdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olduğumu düşünürseniz yaptığımız işin Safranbolu adına ne kadar önemli ve gurur verici olduğunu takdir edersiniz'' dedi. 'Görevi kimden alacaksınız?' sorusu üzerine Köse, ''Görevi kendi kendime aldım. Biliyorsunuz Safranbolu 2 yıldır kayyumla yönetiliyordu. Artık Fatih Ürkmezer, sadece kaymakam olarak görevine devam edecek. Seçilmiş birisi değildi. O yüzden de görev teslimini uygun bulmadı. Bu kararını saygıyla karşılıyorum. Bir sorun yok ortada. O da haklı. Bu, maalesef Safranbolu'yu bu duruma getirenlerin ayıbıdır. Ben, seçilmiş bir belediye başkanından görevi almayı isterdim. Ama bu nasip olmadı. Ama çok daha güzellikler nasip oldu bize. O yüzden onu bununla gölgelemek istemiyorum'' diye cevapladı. Köse, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

