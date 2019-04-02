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Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 18:00 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Safranbolu Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Elif Köse (49), kazandı.

Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, Safranbolu Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Elif Köse (49), kazandı. İlçenin ilk kadın başkanı olan Elif Köse, "İnşallah bundan sonra da kadınlarımız siyaset içinde daha çok yer alır. Çünkü kadınların olduğu yerde siyasete de bir seviye geliyor" dedi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisini yansıtan Safranbolu'nun belediye başkanlığını kazanan Elif Köse, caddede yürürken büyük sevgisiyle karşılaşıyor. Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Elif Köse, "Onurlu ve gururluyum. Safranbolu gibi çok özel bir ilçede ilk kadın belediye başkanı olmak çok özel bir durum. Kadınları yüreklendiren bir olay oldu bu. Birçok genç kızımız hatta çocuk yaştakiler bile beni örnek aldığını söylüyor. Kadınların neler başarabileceğini, kadınların da yönetim seviyesinde görevleri gayet iyi bir şekilde yapabileceğinin ispatı olacak bu. Tabii bunun asıl devamı çok önemli. Devamında yapacağımız hizmetlerle de kadınların belediye başkanlığında yaşadıkları kente nasıl güzel dokunuşlarda bulunduğunu ispat etmiş olacağız." dedi.
Mimar olmasının bir avantaj olduğunu ifade eden Elif Köse, "Yapılan anket sonuçlarında halkın görmek istediği meslek dalları arasında mimarlık ve mühendislik yüzde 67 oranıyla ilk sırada geliyor. Belediyenin de işlerinin çoğunluğu imarı ilgilendiren işler. Mimarlar herkesin bakıp da göremediklerini gören, farkındalıkları yüksek kişilerdir. Sanatsal ruhları daha gelişmiştir. Bu bağlamda da yaşadıkları kenti çok daha estetik, daha yaşanabilir kılmak adına avantajlı bir meslek grubu mimarlık" diye konuştu.
'TRAFİĞE DÜZEN GETİRMEK İLK YAPACAĞIMIZ İŞ'
Elif Köse, tarihi ilçede trafikle ilgili sorunu çözeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Safranbolu'da yapılacak çok iş var ama önceliğimiz tabii ki şehir merkezimizde ve tarihi çarşı bölgemizde yaşanan trafik kaosunu düzene koymak. Trafik kaosundan bu şehri kurtarmak. Otopark problemimiz var. Büyük şehirler gibi ciddi sıkıntı yaşamaya başladık. Bunun önüne geçmek için öncelikle belirlediğimiz yerlerde oto parklarımızı yapmaya başlayacağız. Trafiğe bir düzen getirmek ilk yapacağımız işler arasında."
KADINLARIN OLDUĞU YERDE SİYASETE SEVİYE GELİYOR
Kadınların olduğu yerde siyasete seviye geldiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:
"Ben bu seçimin sonucunda Safranbolu kazandı diyorum. İnşallah bundan sonra da kadınlarımız siyaset içinde daha çok yer alır. Çünkü kadınların olduğu yerde siyasete de bir seviye geliyor. Biz bunu burada MHP'li kadın rakibim Fatma Danışman ile herkese ispat etmiş olduk. Kadınların olduğu yerde siyasette de gerçekten seviyeli bir çalışma sergiledik. Bütün kadınlara sesleniyorum; daha cesaretli olsunlar, taşın altına ellerini koysunlar ve yaşadıkları şehre daha faydalı işler yapabilmek için yönetim kademelerinde de olmaktan çekinmesinler."

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Safranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olduSafranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olduSafranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı olduSafranbolu'nun ilk kadın belediye başkanı oldu

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