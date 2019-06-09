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Safranbolu'nun nüfusu bayram tatilinde 3 katına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:22 | Son Güncelleme

"Korumanın Başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün 46 bin nüfuslu Safranbolu ilçesine, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı yaklaşık 135 bin turist geldi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde nüfusunun 3 katı yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklama imkanı sunan tarihi ilçedeki otelleri bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu'yu tercih eden yerli ve yabancı turistler, bugünden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Korumanın Başkenti" unvanıyla anılan 46 bin nüfuslu Safranbolu'ya, Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore'nin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak illerinden olmak üzere 9 gün içinde yaklaşık 135 bin turist geldi.

- "Zamanda yolculuk yaparak bayramlarını geçirdiler"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun bir dünya markası olduğunu ve bu nedenle yılın her anı binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin, özellikle bayramlar gibi özel günlerde ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Gürel, şunları kaydetti:

"Günler öncesinden ilçemizde her türlü önlemleri almış, misafirlerimizi beklemeye başlamıştık. UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçemiz, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı. Nüfusunun 3 katı misafir geldi diyebiliriz. Tek sıkıntı trafik yoğunluğu oldu ancak ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışarak bunun sorun yaşanmadan atlatılmasını sağladı. İlçemizde tatilcilerin huzuru ve güveni için görev yapan ekiplerimize, ilçemizi tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyorum. Zamanda yolculuk yaparak bayramlarını geçirdiler."

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Karabük Ramazan Bayramı Tatili Safranbolu turist

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