HABER

Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

YAPIMCI Türker İnanoğlu'nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imzalar atıldı.

Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacak

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - YAPIMCI Türker İnanoğlu'nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imzalar atıldı.
Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının yapım çalışmalarının başlanabilmesi için Türker İnanoğlu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu'da bir araya gelerek protokol imzaladı. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası Karabük Üniversitesi'ne devredilen Safranbolu Kaymakamlığı'nın eski binasının bulunduğu yere inşa edilecek. Türker İnanoğlu ile Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın protokolü imzalamasının ardından iletişim fakültesi binasının inşaatına gerekli prosedürler tamamlanıp, yer teslimi yapıldıktan sonra başlanacak ve bina 2 yıl içerisinde tamamlanarak törenle hizmete açılacak.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Safranbolu'nun en önemli değerlerinden birisi olan Türker İnanoğlu Bey'e, üniversitemize gösterdiği ilgiden, teveccühten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bizim iletişim fakültemizin ismi artık bundan sonra Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacak. Bu bir marka değeridir. Türkiye'nin en güzel, en saygıdeğer, saygın iletişim fakültesini oluşturmak üniversite olarak bizim boynumuzun borcudur. Türker İnanoğlu Bey'e bize gösterdiği bu ilgiden, yakınlıktan, teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah bu işi hep birlikte sırtlayacağız." dedi.
Rektör Polat ayrıca, iletişim fakültesi binasının Safranbolu'nun ruhuna ve dokusuna uygun olarak inşa edileceğini belirterek, fakültenin her alanıyla salonuyla, sınıfıyla, koridoruyla, stüdyolarıyla baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacağını belirtti.
Türker İnanoğlu ise, "Ben Safranbolu'da doğdum, Safranbolu'yu çok seviyorum. Burada benim çok arkadaşlarım var ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7-8 kişi kaldı galiba. Safranbolu'ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah ülkemiz için iyi, hayırlı talebeler yetiştiririz. Hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacakSafranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacakSafranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacak

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Bakan Soylu Özkan için destek istediBakan Soylu Özkan için destek istedi
Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Karlıova'da karayoluna çığ düştü! 30'a yakın araç mahsur kaldı

Karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

Annesi böyle feryat etti: Yavrum ne olur gözlerini aç

Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.